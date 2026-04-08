 
Общество

Александр Котов: Наведение порядка вызывает исключительно положительные эмоции

0

Субботники вызывают положительные эмоции у участников и позволяют привести городские территории в порядок, эту традицию необходимо сохранять. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия»).

«Субботники - это очень хорошая традиция, которая заложена в нашей стране. Собственно, что такое субботник? Это уборка территории, на которой мы живем. И наведение порядка всегда вызывает исключительно положительные эмоции. Как только заканчивается зима, нам всем хочется, чтобы как можно быстрее стало чисто на улицах, во дворах, возле дома, в подъездах, в местах общественного пользования, в парках, в скверах. Субботник на это и направлен», - сказал Александр Котов.

По его мнению, большинство псковичей охотно участвует в субботниках.

«Заставлять или не заставлять? На мой взгляд, абсолютное большинство людей охотно откликается на предложение провести субботник, по крайней мере, все трудовые коллективы и просто люди приходят и с удовольствием работают два-три часа для того, чтобы привести территорию в порядок, а потом самому полюбоваться результатом своего труда. Исключительно полезное мероприятие, надо это пропагандировать. Я и сам стараюсь, когда есть возможность, участвовать в субботниках вместе со своим коллективом. У нас губернатор принимает активное участие, члены правительства Псковской области. То есть все-все-все, и таким образом нам удается за короткий промежуток времени общими усилиями на достаточно обширной территории навести чистоту и порядок и тем сам подать пример другим», - подытожил Александр Котов.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026