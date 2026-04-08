«Сотрудничество с университетом — стратегически важно для технологического лидерства»: эксперт о развитии стройотрасли в Пскове

Развитие строительной отрасли Псковской области выходит на новый уровень: работодатели и Псковский государственный университет укрепляют взаимодействие. Как отметила Елена Парикова, директор по развитию и руководитель проектного офиса компании НОСТРОЙ, совместная работа в сферах подготовки кадров, профориентации молодёжи и обмена опытом будет способствовать достижению технологического лидерства России. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем канале в мессенджере MAX.

Елена Парикова, поделившись впечатлениями от встречи, подчеркнула стратегическую важность сотрудничества с ПсковГУ:

«Сотрудничество работодателей с Псковским государственным университетом, ведущим вузом Псковской области, осуществляющим подготовку специалистов для различных отраслей, в том числе строительной, является стратегически важным направлением. На встрече с руководством университета намечены перспективные направления взаимодействия: академическая деятельность, подготовка квалифицированных рабочих кадров для стройотрасли, популяризация строительных профессий среди молодёжи, проведение профориентационных мероприятий, организация олимпиад и конкурсов. А также обмен опытом в областях, способствующих достижению технологического лидерства страны».

Эксперт отдельно отметила высокий уровень материальной базы вуза, которая создаёт хорошие условия для качественной подготовки студентов.

По словам Антона Мороза, наметившееся сотрудничество будет полезным не только для университета, но и для молодых специалистов, а также для развития строительной отрасли в целом.

Напомним, депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз вместе с директором по развитию-руководителем проектного офиса компании НОСТРОЙ Еленой Париковой встретились с врио ректора ПсковГУ Сергеем Николаевым и его коллегами.