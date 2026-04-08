 
Общество

50-метровый флагшток появится в Пскове

На берегу реки Великой, напротив колеса обозрения в Пскове появится 50-метровый флагшток, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / МАХ

«Главное для нас было найти место, с которого флаг будет хорошо виден, но при этом не перегрузит городское пространство», - отметил глава города.

По задумке, в праздничные дни над Псковом будет подниматься большой флаг России, а в будни – чуть поменьше.

 

«Это вынужденный шаг, ибо нагрузка на полотнище очень большая и изнашивается оно быстро. Кроме того, в другие памятные для страны даты планируем менять флаг в соответствии с символикой дня.  Градостроительный совет эту идею поддержал. Так что ориентировочно открытие пройдёт в День города», - заключил Борис Елкин.

