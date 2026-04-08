Антон Мороз: В округе №3 действуют уже 15 ТОСов

В округе № 3 города Пскова активно развиваются территориальные общественные самоуправления (ТОСы): на сегодняшний день действуют уже 15 организаций. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз.

«С удовлетворением и радостью отмечаю, что в настоящее время на территории депутатского округа № 3 города Пскова работают уже 15 территориальных общественных самоуправлений, — подчеркнул депутат. — 14 из них прошли все необходимые процедуры: оформлены документы, определены границы ТОС, ещё один — завершает этот процесс».

По словам Антона Мороза, год назад работа с ТОСами начиналась практически с нуля: «Мы встречались с людьми, общались, пробовали совместную работу — от возможного желания создания ТОС до помощи в оформлении документов и решения вопросов самоуправлений».

Депутат также сообщил, что один из ТОСов подал заявку на региональный конкурс грантов — за него, как отметил Мороз, «держим кулачки и очень надеемся на победу». Ещё 4 заявки, не попавшие на региональный уровень, и новые инициативы активистов планируется представить на городском конкурсе — всего около 10–12 проектов. Их тематика связана с благоустройством: ремонтом асфальтового покрытия, демонтажем аварийных построек, установкой шлагбаумов на дворовых территориях.

«Шансы победить на муниципальном конкурсе хорошие, — добавил Антон Мороз. — Городская администрация и лично глава города, и мы — депутаты, видим в ТОСах помощников по решению вопросов местного значения, наших партнёров по решению совместных задач».

В качестве примера активной гражданской позиции депутат привёл недавний субботник в Любятово: «Наши ТОСовцы тоже приняли в нём самое деятельное участие. Мы общаемся в чате в соцсети, постоянно на связи. Я очень горжусь жителями моего округа, которые проявляют себя как настоящие рачительные хозяева территории».