Россиянам рассказали, почему суд может отменить брачный договор

Самым частым основанием для оспаривания брачных договоров в России является «крайне неблагоприятное положение» одного из супругов, причем для этого термина нет единой трактовки. Об этом рассказала преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА им. Кутафина Регина Гильманова.

«Крайне неблагоприятное положение является лидирующим основанием для оспаривания брачного договора в суде. Брачный договор не может ставить одну из сторон в такое положение, когда один супруг полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака», - сказала эксперт.

Как отметила Гильманова, сейчас в Семейном кодексе РФ нет четкого определения для «крайне неблагоприятного положения», что делает эту категорию споров очень неоднозначной. Верховный суд указывал, что в законе нет условия об обеспечении жильем каждого супруга при разводе, а несоразмерность раздела не является безусловным основанием для аннулирования договора.

«На практике нижестоящие суды "крайне неблагоприятное положение" оценивают по-разному», - констатировала юрист. Суды чаще встают на сторону тех, кто нажил оспариваемое имущество именно в браке, а о своем несправедливом положении узнал в момент раздела. А если люди хорошо понимали состав имущества на момент вступления в брак и заключения договора, оспорить документ значительно труднее, пишет ТАСС.

Юрист обратила внимание, что обычно супруги уверены в актуальности брачного договора даже спустя много лет брака. «На деле же все часто складывается иначе. Может оказаться, что договор поставил одну из сторон в крайне неблагоприятное положение только через время или одна сторона неожиданно решила, что условия такого брачного договора ее больше не устраивают и вообще она подписывала его под давлением, была введена в заблуждение», - констатировала Гильманова.

По ее словам, во время заключения договора супруги не могут наверняка знать, что таких ситуаций не возникнет и договор не станет недействительным. «Соответственно, чем больше в практике встречается случаев признания брачного договора недействительным в таких ситуациях, тем чаще возникают мысли о бессмысленности заключения этого договора», - добавила она.

Гильманова разъяснила, что главным нормативно-правовым актом в этой сфере остается Семейный кодекс РФ - именно им руководствуются суды. «Некоторые аспекты также регулируются Гражданским кодексом РФ - например, если мы говорим об основаниях и сроках исковой давности для признания брачного договора недействительным, не связанным с крайне неблагоприятным положением одной из сторон», - отметила эксперт. Отдельное внимание юристы и суды уделяют позициям Верховного суда РФ, сообщила она.

Юрист обратила внимание, что описанная коллизия с «крайне неблагоприятным положением» неоднократно обсуждалась профессиональным сообществом, в Госдуму даже вносились соответствующие законопроекты. «Брачный договор должен быть надежным инструментом для решения вопросов между супругами о разделе имущества вне суда, практически на одну ступени с судебным решением», - резюмировала она.