 
Общество

Более 50% родителей не удовлетворены качеством питания в школах — Псковстат

0

Около 52,5% (суммарно) родителей не удовлетворены качеством питания в псковских школах. Об этом Псковстат сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Горячее питание для детей во время пребывания в школе является залогом их здоровья и успешной учебы. Насколько удовлетворены качеством школьного питания родители учеников Псковской области, говорят итоги Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, рассказали в Псковстате.

Данные наблюдения 2025 года показывают, что 47,2% родителей полностью удовлетворены качеством питания в школе.

Не совсем удовлетворены 43,3% родителей. Совершенно не удовлетворены качеством питания 9,2% родителей, и для 0,3% качество не важно.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026