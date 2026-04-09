Более 50% родителей не удовлетворены качеством питания в школах — Псковстат

Около 52,5% (суммарно) родителей не удовлетворены качеством питания в псковских школах. Об этом Псковстат сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Горячее питание для детей во время пребывания в школе является залогом их здоровья и успешной учебы. Насколько удовлетворены качеством школьного питания родители учеников Псковской области, говорят итоги Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения, рассказали в Псковстате.

Данные наблюдения 2025 года показывают, что 47,2% родителей полностью удовлетворены качеством питания в школе.

Не совсем удовлетворены 43,3% родителей. Совершенно не удовлетворены качеством питания 9,2% родителей, и для 0,3% качество не важно.