В Великих Луках началось благоустройство сквера у будущего Дома молодёжи

В Великих Луках стартовали работы по благоустройству общественной территории — сквера, расположенного напротив будущего Дома молодёжи «Родина». Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы («Единая Россия») Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и был выбран жителями города по итогам голосования в прошлом году.

На данный момент подрядчик приступил к подготовительным работам. В ближайшее время на месте сквера планируется создать современное и комфортное общественное пространство, предназначенное для прогулок, отдыха и встреч горожан.

По словам Дмитрия Белюкова, реализация проекта стала возможной благодаря инициативе самих великолучан и их активному участию в выборе объектов благоустройства.

Дом молодежи в Великих Луках планируют открыть в этом году.