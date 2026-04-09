 
Общество

В Великих Луках началось благоустройство сквера у будущего Дома молодёжи

0

В Великих Луках стартовали работы по благоустройству общественной территории — сквера, расположенного напротив будущего Дома молодёжи «Родина». Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы («Единая Россия») Дмитрий Белюков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и был выбран жителями города по итогам голосования в прошлом году.

На данный момент подрядчик приступил к подготовительным работам. В ближайшее время на месте сквера планируется создать современное и комфортное общественное пространство, предназначенное для прогулок, отдыха и встреч горожан.

По словам Дмитрия Белюкова, реализация проекта стала возможной благодаря инициативе самих великолучан и их активному участию в выборе объектов благоустройства.

Дом молодежи в Великих Луках планируют открыть в этом году. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026