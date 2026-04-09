 
Общество

Антитеррористическую программу для детсадов создадут в России

Министерство просвещения РФ планирует разработать программу по подготовке воспитанников детских садов к противостоянию террористической угрозе. Это следует из Плана мероприятий Года дошкольного образования.

Согласно документу, рекомендации подготовят для проведения тренировок антитеррористической направленности на территории дошкольных образовательных организаций. Внедрение рекомендаций по применению программы будет исполнять факультет юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, оно запланировано на оставшиеся месяцы 2026 года, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что Минпросвещения готовится запустить в детских садах аналог «Разговоров о важном». Замглавы Минпросвещения России Ольга Колударова заявила, что в детских садах страны с 1 сентября появится формат «Добрые игры». По ее словам, сейчас министерство готовит методический инструментарий «Добрых игр».

Ранее стало известно, что в школах появится предмет «Духовно-нравственная культура».

