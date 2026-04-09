Актер Псковского драмтеатра Виктор Яковлев умер от тяжелой болезни

Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев умер на 75-м году жизни от тяжелой болезни, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском театре драмы. 

Фото: Псковский театр драмы

«Горькое известие потрясло сегодня наш театр: ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского театра драмы. Последний год он с тяжелой болезнью, и мы очень надеялись, что победит недуг и вернется на сцену, но увы», - рассказали его коллеги.

«Не стало настоящего артиста, размышляющего, думающего, ищущего, человека большого таланта и большого сердца. В труппе Псковского театра драмы Виктор Николаевич, выпускник ГИТИСа, служил без малого пять десятилетий — с 1979 года. Он сыграл на псковской сцене множество замечательных ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей, работал всегда с творческим горением и самоотдачей, но главнее всего — с умом и душой, побуждая зрителя поразмышлять вместе, о чем-то встревожиться, во что-то поверить…» - добавили в театре. 

Коллектив Псковского театра драмы скорбит о невосполнимой утрате, выражает глубокие соболезнования родным и близким.

О времени и месте прощания сообщат позже.  

