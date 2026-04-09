Актер Псковского драмтеатра Виктор Яковлев умер от тяжелой болезни

Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев умер на 75-м году жизни от тяжелой болезни, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском театре драмы.
«Горькое известие потрясло сегодня наш театр: ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев, Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств Псковской области, ведущий актер Псковского театра драмы. Последний год он с тяжелой болезнью, и мы очень надеялись, что победит недуг и вернется на сцену, но увы», - рассказали его коллеги.
Коллектив Псковского театра драмы скорбит о невосполнимой утрате, выражает глубокие соболезнования родным и близким.
О времени и месте прощания сообщат позже.