Ввести формат удаленной работы для сотрудников с аллергией предложили в Госдуме

Письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением установить единый механизм временного перевода на удаленную работу сотрудников и учащихся с аллергией в период обострения заболевания, направили депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Депутаты отметили, что, согласно данным Минздрава России, аллергическими заболеваниями страдает каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок. Для таких граждан, продолжили парламентарии, периоды сезонного цветения, контакта с пыльцой, пылью и иными аллергенами нередко означают не только бытовой дискомфорт, но и выраженное ухудшение самочувствия с ринитом, конъюнктивитом, нарушением сна, снижением концентрации внимания и работоспособности. В результате человек формально остается способным выполнять трудовые или учебные обязанности, но очное присутствие на работе в этот период объективно усиливает воздействие аллергена и ухудшает состояние здоровья, пишет ТАСС.

«Представляется целесообразным на федеральном уровне установить единый механизм временного перевода на дистанционный формат работников и обучающихся при наличии медицинского заключения о необходимости ограничения очного пребывания в период обострения аллергического заболевания», - указано в тексте письма.

Реализация указанного предложения, по мнению в авторов запроса, позволит, с одной стороны, снизить число вынужденных пропусков, сохранить непрерывность труда и обучения и уменьшить риск обострений заболеваний. С другой стороны, будет сформирован единый понятный порядок для работодателей и образовательных организаций, позволяющий использовать уже существующие цифровые возможности обучения на дому или освобождение от работы.