 
Общество

В Псковской области в ближайшие ночи ожидаются морозы до -5 градусов

В Псковской области в ближайшие ночи температуры могут понижаться до -5 градусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Сегодня и завтра, и послезавтра до -5 могут быть на территории области. А дневные температуры: +6…+11, то есть до +10...+11 градусов», — пояснила синоптик.

Тала Нещадимова обратила внимание, что называть эти понижения температур заморозками некорректно. «Это не заморозки. Это просто ночные понижения температур. Заморозки — это когда уже началась вегетация, а пока она ещё не началась. То есть заморозки, как термин, применяют, когда уже началась вегетация растений, то есть в мае уже будут заморозки, а сейчас, в апреле, это всё ещё просто ночные понижения температур», — разъяснила она. 

Напомним, на Пасху в Псковской области ожидается прохладная погода с ночными температурами от −3 до +2 градусов и дневными до +10 градусов, возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. 

