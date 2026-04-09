В последний раз Виктор Яковлев вышел на сцену в Пскове в декабре

В последний раз Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев вышел на сцену Псковского театра драмы в декабре 2025 года. Это были спектакли «Соседи» и «Метель», сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Виктор Яковлев умер 9 апреля после тяжелой болезни. Ему было 74 года.

«Не стало настоящего артиста, размышляющего, думающего, ищущего, человека большого таланта и большого сердца», - отметили в театре.

Родился Виктор Яковлев в 1951 году в Уфе. По настоянию родителей сначала поступил в авиационный институт, но спустя полгода бросил — актерское призвание взяло свое. Отправился учиться в ГИТИС — Государственный институт театрального искусства им. Анатолия Луначарского.

«Однажды я приехал к другу в Псков, и город меня просто поразил. Мне захотелось здесь жить», — вспоминал артист. Главный режиссер театра Валерий Бухарин принял выпускника знаменитого театрального института в труппу без показа. Жизнь молодого актера в театре складывалась, спектаклей было много: только с 1979-го по 1984-й Виктор Яковлев сыграл более двадцати ролей. А теперь их количество давно перевалило за сотню.

«Профессия актера не позволяет стоять на месте, совершенствуется мастерство, замечаешь за собой, что способен решать всё более сложные, более тонкие профессиональные задачи. Зритель это чувствует», — говорил артист. Огромный актерский опыт и готовность вступить в искренний диалог со своим зрителем позволили Виктору Яковлеву естественно перейти к публицистике, драматургии и режиссуре. Он автор пьес «Елка для наследника Тутти», «Иностранец», инсценировок по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», киноповести Николая Погодина «Кубанские казаки», многочисленных сценариев. Режиссер-постановщик спектакля «Солдатики» по пьесе Владимира Жеребцова. Автор многочисленных публикаций о театральной жизни, об искусстве, о церкви, литературных программ.

В числе сыгранных ролей: Мессион — «История в Эпидамне» Т. Плавта, Миша — «Вечно живые» В. Розова, Виктор — «Машенька» А. Афиногенова, Кинг — «Смотрите, кто пришел!» В. Арро, Христос — «Ванька Каин» Б. Хмельницкого, Гоголь — «Ночь перед рождеством» Н. Гоголя, Шамраев — «Чайка» А. Чехова, Лавровский — «Осенние скрипки», Старик — «Цыганы» А. Пушкина, Белый — «Петр и Алексей» В. Рецептера, Шут — «Король Лир» В. Шекспира, Пимен, Николай I — «И всюду страсти роковые» А. Пушкина, Царь Иван Грозный — «Василиса Мелентьева» А. Островского, Саяпин — «Утиная охота» А. Вампилова, Мозгляков — «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского, Полоний — «Убийство Гонзаго» Н. Йорданова, Он — «Старая актриса на роль жены Достоевского» Э. Радзинского, Старик — «Старик» М. Горького, был занят в спектакле «Река Потудань» А. Платонова, Земляника — «Ревизор» Н. Гоголя, Опискин — «Село Степанчиково и его обитатели» Ф. Достоевского, Ох — «Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылина, Дмитрий Иванович (Менделеев) — «Пленные духи» В. Преснякова, О. Преснякова, Телегин — «Дядя Ваня» А. Чехова, Мастер Хао, керамист, муж Вань Синь, он же Судья, она же Ян, председатель комитета по планированию рождаемости, он же Начальник смены, он же Регистратор — «Лягушки» Мо Яня, Кулабухов — «Каинова печать» Л. Андреева.

Заслуги Виктора Яковлева в области театрального искусства, его вклад в развитие культуры региона высоко оценены. Артист — обладатель медали Академии российской словесности «Ревнителю просвещения» (2000), почетного знака Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (2004), двукратный номинант российской Национальной театральной премии «Золотая маска», многократный лауреат премии правительства Псковской области, обладатель грамот и благодарственных писем Союза театральных деятелей РФ, Псковского областного Собрания депутатов, Псковской городской Думы, администрации Пскова. Заслуженный артист Российской Федерации (2006), Заслуженный деятель искусств Псковской области (2021).