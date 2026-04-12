Роспатент назвал топ-3 российских изобретения для освоения космоса

Эксперты Роспатента отобрали три лучших изобретения российских ученых для освоения космоса, среди них - программа для очистки космического мусора и модель для наблюдения поверхности Земли, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, программисты Юго-Западного государственного университета разработали программу-симулятор космического мусора для отображения траектории спутникового мусора, пишет РИА Новости.
Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» придумали, как добиться увеличения грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей.
Инженеры Научно-производственного концерна «БАРЛ» создали модель космического аппарата для наблюдения поверхности Земли. Она работает сразу в видимом, инфракрасном и сверхвысокочастотном диапазонах.
«В связи со стратегической важностью российской космической отрасли необходимо своевременно обеспечить правовую охрану передовым разработкам, которые позволяют достичь технологического суверенитета в этой сфере», – рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.
По его словам, в Роспатенте зарегистрировано свыше трех тысяч таких программ для ЭВМ и баз данных.