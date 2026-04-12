 
Общество

Псковичам предлагают присоединиться к акции в честь Дня космонавтики

Псковичи могут присоединиться к акции в честь Дня космонавтики, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Мах.

Фото: Борис Елкин / Мах

«12 апреля 1961 года – дата, которая навсегда изменила ход истории. Юрий Гагарин совершил то, что казалось недосягаемым. Он проложил путь, по которому идут целые поколения учёных, инженеров и мечтателей. Псков, давайте зажжём сегодня наши огни в честь этого подвига! Приглашаю каждого жителя стать частью большой и красивой акции #ВремяГагарина #ЗаЗвездами. Ведь кто, как не мы, живущие в городе с такой богатой историей, знает, что значит смотреть в будущее и верить в невозможное?» - сказал Борис Елкин.

Для участие в акции необходимо в тёмное время суток поднять над головой телефон с включённым фонариком в небо, поймать этот момент в отражении зеркала или попросить близких снять.

«Делитесь снимками в соцсетях с хэштегами #ВремяГагарина #ЗаЗвездами», - заключил Борис Елкин. 

 

