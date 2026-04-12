Праздник «Светлое Христово Воскресение» прошёл во Дворе Постникова в Пскове

Сегодня, 12 апреля, во Дворе Постникова в Пскове состоялся праздник «Светлое Христово Воскресение». Мероприятие, стартовавшее в 12:00, собрало множество жителей и гостей города — семьи с детьми, молодёжь и представителей старшего поколения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

В рамках праздника работали разнообразные тематические площадки, которые позволили гостям познакомиться с традициями празднования Пасхи и весело провести время: образовательная программа «Пасхальная история» познакомила посетителей с происхождением и значением праздника, раскрыла его религиозные и культурные традиции. На мастер‑классе по росписи пасхального яйца участники освоили разные техники декорирования и создали уникальные сувениры своими руками.

В ходе мастер‑класса по изготовлению салфетки‑пасхальницы гости научились делать праздничный аксессуар, который украсит домашний стол в Пасху.

Самые маленькие посетители с удовольствием участвовали в игре‑поиске «Наседкины детки» — весёлом занятии на смекалку и ловкость.

Традиционную пасхальную забаву — соревновательную игру «Каталочки» — оценили и дети, и взрослые: участники соревновались в умении катать пасхальные яйца.

В детском кинозале юные гости посмотрели подборку анимационных и художественных фильмов на праздничную тематику.
 

Атмосфера семейного торжества и разнообразие активностей позволили каждому найти занятие по интересам.

 

