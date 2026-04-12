Врач объяснила, сколько кулича можно съесть без последствий для здоровья

Взрослым рекомендуется съедать в день не более 150 граммов кулича, поскольку его чрезмерное потребление может плохо влиять на сердечно-сосудистую систему, способствовать набору лишнего веса и повышению уровня холестерина, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

«Главное в употреблении куличей - умеренность. Взрослым рекомендуется съедать не более 120–150 граммов кулича в день, причем лучше всего - в качестве десерта после основного приема пищи», - сказала Белоусова.

Она объяснила, что кулич - это по сути это сладкий хлеб, пишет РИА Новости. «Белая мука и большое количество сахара, которые используются в традиционном рецепте, при чрезмерном потреблении способствуют набору лишнего веса, а насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, могут повышать уровень холестерина и негативно влиять на сердечно-сосудистую систему», - добавила эндокринолог.

