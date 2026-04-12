Взрослых призвали во время отдыха на воде не доверять умению детей плавать

Взрослые не должны оставлять детей на водоемах одних, даже умеющих плавать, и при любых водных прогулках необходимо надевать спасательные жилеты. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди», доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.
Еще одним правилом он назвал обязательное использование спасательных жилетов при нахождении на воде. «Если вы, например, на лодке поехали на рыбалку, то обязательно на каждого пассажира должен быть спасжилет. Причем не под сидением, а надетый», - отметил депутат, пишет ТАСС.
Кроме того, Леонов предостерег от выхода на лед в межсезонье. «Никаких игр на льду, особенно сейчас, весной и осенью, когда лед хрупкий, рыхлый и может провалиться при первом же шаге», - добавил он.