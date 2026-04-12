Взрослых призвали во время отдыха на воде не доверять умению детей плавать

Взрослые не должны оставлять детей на водоемах одних, даже умеющих плавать, и при любых водных прогулках необходимо надевать спасательные жилеты. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди», доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

«Не ориентируйтесь на то, что ваши дети могут плавать или держаться на воде. Детей у воды без взрослых быть не должно. Детей вода тянет как магнит, с ними надо проговорить и проиграть опасные ситуации», - сказал Леонов. По его словам, даже умеющий плавать ребенок в критической ситуации может растеряться, если окажется на глубине без опоры.

Еще одним правилом он назвал обязательное использование спасательных жилетов при нахождении на воде. «Если вы, например, на лодке поехали на рыбалку, то обязательно на каждого пассажира должен быть спасжилет. Причем не под сидением, а надетый», - отметил депутат, пишет ТАСС.

Кроме того, Леонов предостерег от выхода на лед в межсезонье. «Никаких игр на льду, особенно сейчас, весной и осенью, когда лед хрупкий, рыхлый и может провалиться при первом же шаге», - добавил он.