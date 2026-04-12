Россиянам расскрыли секрет счастливой жизни

Счастливым человеком может быть только тот, кто занимается своим любимым делом, ведь самое большое счастье в жизни - найти и развить свой внутренний дар, считает народный артист РСФСР Юрий Куклачев.

Куклачев начал цирковую карьеру в 1971 году, став артистом Союзгосцирка. Изначально он выступал как клоун-акробат под псевдонимом «Василек», а во второй половине 1970-х годов начал работать с кошками, создав уникальный жанр.

«Что является самым великим счастьем? Я 60 лет работаю - и при этом ни одного дня не работал, потому что занимаюсь любимым делом. Самое великое счастье - это попасть в свое психофизическое состояние, найти и развить дар внутри себя», - рассказал он в интервью РИА Новости

За время карьеры Куклачев был удостоен премии Ленинского комсомола (1980). Награжден орденами Дружбы (1994), Почета (2019), медалью «За доблестный труд» (2007). Он является почетным профессором Московского государственного университета культуры и искусств (2011) и Белорусского государственного университета культуры и искусств (2012).