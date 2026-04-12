В Пскове состоялся Пасхальный автопробег

Пасхальный автопробег, приуроченный к празднованию Светлого Христова Воскресения, прошел сегодня, 12 апреля, в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие автомобилисты и православные верующие, украсившие свои машины праздничной символикой и флагами. Колонна проследовала по центральным улицам города, создавая атмосферу всеобщего торжества и объединяя жителей в светлый праздник.

В течение дня в Пскове и области прошёл ряд мероприятий, посвящённых Пасхе. В 77 населённых пунктах региона состоялись ночные богослужения и праздничные мероприятия, в которых приняли участие более 20,5 тысячи человек.

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» прошёл вокальный пасхальный флешмоб: более 200 человек, включая профессиональные и детские хоры, исполнили пасхальные песнопения, к которым присоединились и посетители.

Во Дворе Постникова организовали семейный праздник с образовательными и творческими площадками: гости знакомились с пасхальными традициями, участвовали в мастер-классах по росписи яиц и изготовлению праздничных аксессуаров, а также в традиционных играх.