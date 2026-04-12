В России разработают новый перечень вузовских специальностей

В России пересмотрят направления подготовки студентов, сообщили в Минобрнауки.

«При переходе на новую систему высшего образования будет разработан новый перечень специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, в том числе с учетом результатов реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования», — рассказали в ведомстве.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило перечень профессий и специальностей, соответствующих задачам технологического лидерства страны, по 300 программам обучения в колледжах и вузах, пишет РИА новости.

Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Также аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.