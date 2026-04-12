В МВД России назвали способы создания запоминающихся и сложных паролей

Чтобы пароль для аккаунта был надежным и запоминающимся, важно опираться не на очевидные слова и шаблоны, а на личную логику. Об этом 12 апреля сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Уточняется, что пользователи по-прежнему часто выбирают предсказуемые пароли: имена, фамилии, клички домашних животных и даты рождения. Проблема таких паролей в том, что они легко угадываются и часто первыми проверяются при подборе.

В ведомстве советуют собирать пароль из несвязанных слов. Лучше всего работают странные сочетания. Например, не «Kot2024», а что-то вроде «ЧашкаОкеанЛампа17».

Еще один способ — придумать абсурдную визуализируемую фразу. Надежный пароль необязательно должен состоять из хаотичных символов. Практичнее взять необычную фразу, которая вызывает яркий образ, пишут «Известия».

Для особо важных аккаунтов можно применять личный способ кодирования. Специалисты советуют брать понятную фразу и преобразовывать ее по собственному правилу — менять раскладку клавиатуры или делать заглавными каждую третью букву.

«Главное — не использовать один и тот же пароль на разных сервисах и не строить его на том, что можно узнать о вас из открытых источников или соцсетей», — указано в Telegram-канале.