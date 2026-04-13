 
Общество

Российские ученые заложили основу нового метода борьбы с раком

0

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) совершили прорыв, который может изменить подходы к диагностике и терапии онкологических заболеваний. Это открытие позволяет отказаться от светопоглощающих агентов (фотосенсибилизаторов, органических красителей и металлических нанооболочек), которые сейчас используют в фототермической и фотодинамической терапии.

Специалисты выяснили, как электронный свет вызывает фотонагрев прозрачных наноматериалов: оптически прозрачные гетерогенные системы могут захватывать свет за счет рассеяния, а не поглощения. Новый подход, названный стратегией «без агентов», дает возможность целенаправленно воздействовать на опухоль, не затрагивая здоровые ткани, а также потенциально диагностировать раковые клетки, пишут «Известия».

В ходе работы ученые использовали модельную химическую систему (микроэмульсию), которая способна моделировать злокачественную опухоль.

«Подбирая длину волны возбуждения и мощность накачки, можно адресно воздействовать на опухоль, направляя нерезонансный свет непосредственно на злокачественную ткань», — пояснила первый автор статьи, инженер кафедры оптики и нанофотоники Элина Батталова.

Хотя сейчас исследование носит фундаментальный характер, его результаты в перспективе могут быть применены к живым организмам. Это откроет путь к лечению сложных по структуре опухолей с полным сохранением окружающих здоровых тканей.
 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026