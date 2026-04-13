Российские ученые заложили основу нового метода борьбы с раком

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) совершили прорыв, который может изменить подходы к диагностике и терапии онкологических заболеваний. Это открытие позволяет отказаться от светопоглощающих агентов (фотосенсибилизаторов, органических красителей и металлических нанооболочек), которые сейчас используют в фототермической и фотодинамической терапии.

Специалисты выяснили, как электронный свет вызывает фотонагрев прозрачных наноматериалов: оптически прозрачные гетерогенные системы могут захватывать свет за счет рассеяния, а не поглощения. Новый подход, названный стратегией «без агентов», дает возможность целенаправленно воздействовать на опухоль, не затрагивая здоровые ткани, а также потенциально диагностировать раковые клетки, пишут «Известия».

В ходе работы ученые использовали модельную химическую систему (микроэмульсию), которая способна моделировать злокачественную опухоль.

«Подбирая длину волны возбуждения и мощность накачки, можно адресно воздействовать на опухоль, направляя нерезонансный свет непосредственно на злокачественную ткань», — пояснила первый автор статьи, инженер кафедры оптики и нанофотоники Элина Батталова.

Хотя сейчас исследование носит фундаментальный характер, его результаты в перспективе могут быть применены к живым организмам. Это откроет путь к лечению сложных по структуре опухолей с полным сохранением окружающих здоровых тканей.

