 
Общество

Норматив трат на льготные лекарства увеличили до 1,4 тысячи рублей

0

Норматив финансовых затрат государства на лекарства для льготников увеличен в России до 1 400,7 рубля в месяц на одного человека, следует из постановления правительства РФ.

Ранее этот норматив составлял 1 326,4 рубля, таким образом, индексация составила 5,6%. Новый норматив будет применяться задним числом с 1 февраля 2026 года, говорится в документе.

Речь идет о государственной социальной помощи по обеспечению льготных категорий граждан медизделиями и лекарствами по рецептам врача, а также лечебным питанием для детей-инвалидов. Как указано в материалах к постановлению, увеличение норматива затрат позволит пересчитать объем финансирования, направляемого из федерального бюджета регионам на соответствующие цели.

«Таким образом субъекты РФ смогут дополнительно закупить лекарственные препараты в 2026 году для граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами <…>, медицинскими изделиями <…>, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов», - говорится в документе.

С 1 февраля также на 5,6% были проиндексированы несколько социальных выплат и пособий - в соответствии с уровнем инфляции за 2025 год.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026