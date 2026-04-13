Норматив трат на льготные лекарства увеличили до 1,4 тысячи рублей

Норматив финансовых затрат государства на лекарства для льготников увеличен в России до 1 400,7 рубля в месяц на одного человека, следует из постановления правительства РФ.

Ранее этот норматив составлял 1 326,4 рубля, таким образом, индексация составила 5,6%. Новый норматив будет применяться задним числом с 1 февраля 2026 года, говорится в документе.

Речь идет о государственной социальной помощи по обеспечению льготных категорий граждан медизделиями и лекарствами по рецептам врача, а также лечебным питанием для детей-инвалидов. Как указано в материалах к постановлению, увеличение норматива затрат позволит пересчитать объем финансирования, направляемого из федерального бюджета регионам на соответствующие цели.

«Таким образом субъекты РФ смогут дополнительно закупить лекарственные препараты в 2026 году для граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами <…>, медицинскими изделиями <…>, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов», - говорится в документе.

С 1 февраля также на 5,6% были проиндексированы несколько социальных выплат и пособий - в соответствии с уровнем инфляции за 2025 год.