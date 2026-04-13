Поддержку граждан старшего поколения обсудили в Псковской области

Реализацию Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2030 года обсудили на конференции в правительстве Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Участников конференции поприветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Взросление населения — общемировая демографическая тенденция. Российская Федерация и Псковская область — не исключение. Люди стали жить дольше. И необходимо обеспечить и поддерживать качество жизни. Во всех регионах России при поддержке национального проекта «Семья» реализуется федеральная программа «Старшее поколение», направленная на улучшение жизни людей старшего возраста, сохранение физической активности, социальной интеграции, личностного потенциала», — выступила вице-губернатор.

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова поблагодарила руководителей профильных министерств и представителей общественных организаций за работу, направленную в отношении старшего поколения. «Демографическая и семейная политика стоят во главе угла. Мы говорим о нацпроекте «Семья», который начинается с молодой семьи и заканчивается старшим поколением. Сегодня работает целый комплекс мер, направленный на поддержку материнства, детства. Одной из главных задач мы ставим повышение качества уровня жизни и долголетия. Этот комплекс мер мы прорабатываем во всех министерствах, вместе с культурными, спортивными, досуговыми и общественными организациями. Активное долголетие — это о желании быть активными и полезными в нашем обществе. Наше старшее поколение передает навыки и традиции молодежи, которая только начинает свой трудовой путь», — сказала Наталья Мельникова.

В ходе заседания его участники обсудили совершенствование системы социального обслуживания населения с помощью инновационных форм работы, повышение качества жизни граждан старшего поколения путем создания системы долговременного ухода. Отдельное внимание уделили организации оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения в Псковской области, в том числе посредством развития гериатрической помощи.

В регионе также проводится спортивные мероприятия для граждан старшего поколения, которые помогают пенсионерам оставаться социально активными. Одним из таких является ежегодная Спартакиада пенсионеров. Она проводится раздельно среди мужчин и женщин по шести видам спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс.

Также в рамках конференции рассмотрели вопросы предоставления старшему поколению мер поддержки в сфере занятости, развития социального предпринимательства в серебряном возрасте, участие в грантовых конкурсах. Участники мероприятия проанализировали вклад старшего поколения в воспитание и образование школьников, вовлечение пенсионеров в культурные мероприятия и многое другое.