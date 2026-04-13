 
Общество

Разъяснения по пенсиям и жилищному законодательству получили великолучане в центре «Земляки»

1

Очередной прием граждан прошел в центре бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Луках. Об этом сообщил основатель центра, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

По его словам, всего на консультацию обратились восемь человек. Спектр вопросов оказался широким и отразил реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются жители. Один из заявителей пришел с земельным вопросом, еще один — по пенсионному обеспечению. Отдельного внимания потребовало обращение переселенца: речь шла о гарантиях и правах, требующих детальной проработки и сопровождения. 

Традиционно значительная часть обращений связана с жилищным законодательством — сразу три человека обратились за разъяснениями и помощью именно в этой сфере. Также в ходе приема рассматривались вопросы социальных гарантий и наследственного права.

По каждому обращению даны необходимые консультации, разъяснены правовые механизмы защиты и предложены конкретные шаги для решения проблем.

Парламентарий заметил, что такая работа — это не просто помощь в конкретных ситуациях, а часть системного подхода, заложенного в Народной программе партии «Единая Россия». Одним из ее ключевых принципов остается забота о каждом нуждающемся. Бесплатная юридическая помощь и адресная поддержка жителей Псковской области реализуются в том числе через центр «Земляки» и одноименный фонд.

«Практика показывает: когда человек знает, куда обратиться, и получает квалифицированную помощь, многие сложные вопросы становятся решаемыми», — резюмировал Александр Козловский.

Приемы в Великих Луках проходят еженедельно по четвергам с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 13А.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026