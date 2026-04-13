Разъяснения по пенсиям и жилищному законодательству получили великолучане в центре «Земляки»

Очередной прием граждан прошел в центре бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Луках. Об этом сообщил основатель центра, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

По его словам, всего на консультацию обратились восемь человек. Спектр вопросов оказался широким и отразил реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются жители. Один из заявителей пришел с земельным вопросом, еще один — по пенсионному обеспечению. Отдельного внимания потребовало обращение переселенца: речь шла о гарантиях и правах, требующих детальной проработки и сопровождения.

Традиционно значительная часть обращений связана с жилищным законодательством — сразу три человека обратились за разъяснениями и помощью именно в этой сфере. Также в ходе приема рассматривались вопросы социальных гарантий и наследственного права.

По каждому обращению даны необходимые консультации, разъяснены правовые механизмы защиты и предложены конкретные шаги для решения проблем.

Парламентарий заметил, что такая работа — это не просто помощь в конкретных ситуациях, а часть системного подхода, заложенного в Народной программе партии «Единая Россия». Одним из ее ключевых принципов остается забота о каждом нуждающемся. Бесплатная юридическая помощь и адресная поддержка жителей Псковской области реализуются в том числе через центр «Земляки» и одноименный фонд.

«Практика показывает: когда человек знает, куда обратиться, и получает квалифицированную помощь, многие сложные вопросы становятся решаемыми», — резюмировал Александр Козловский.

Приемы в Великих Луках проходят еженедельно по четвергам с 15:00 до 17:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 13А.