Диетолог рассказала, какие виды рыбы помогут «прокачать» мозг перед ЕГЭ
Включение в рацион сардин, печени трески и минтая улучшает память, скорость мышления и устойчивость к стрессу, они могут помочь «прокачать» мозг школьников перед экзаменами, рассказала врач-диетолог Наталья Мизинова.
Изображение сгенерировано ИИ
«Всего шесть недель отделяют выпускников от основного периода сдачи ЕГЭ. В оставшееся время можно не только зубрить билеты, но и буквально "прокачать" мозг с помощью правильной рыбы. Сардины, печень трески и минтай – природные помощники школьников, которые улучшают память, скорость мышления и устойчивость к стрессу», – сказала врач.
По ее словам, Омега-3 из сардин за 6-8 недель полностью обновляет оболочки нервных клеток, поэтому сигналы между нейронами бегут быстрее. Витамин D из печени трески накапливается в крови до нужного уровня и помогает удерживать информацию, пишет РИА Новости. Баланс селена с йодом, содержащийся в минтае, снижает уровень гормона стресса кортизола.
«Один раз в неделю для поддержания или курсом на протяжении недели для восполнения дефицита необходимо есть 30–40 грамм печени трески. Этого хватит, чтобы закрыть потребность в витамине D на несколько дней», – добавила Наталья Мизинова.
