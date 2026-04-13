Названы главные фразы мошенников в 2026 году

В 2026 году анализ обращений в банки и правоохранительные органы позволяет выделить пять фраз, которые с высокой долей вероятности указывают на мошенничество. О них рассказал эксперт в области информационной безопасности компании «Стахановец» Артем Жадеев.

Первая. «Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан, сейчас придет код, продиктуйте его». Сотрудники любых государственных структур никогда не запрашивают коды подтверждения. Если собеседник их просит, он пытается получить доступ к учетной записи.

Вторая. «Зафиксирована попытка оформления кредита, переведите деньги на безопасный счет». Безопасных счетов не существует. Это термин, который используют только мошенники, чтобы человек добровольно перевел им средства, пишет «Газета.Ru».

Третья. «Успейте открыть инвестиционный счет сегодня, доход гарантирован». Гарантия дохода на бирже невозможна. Обещание гарантированной прибыли — признак того, что деньги предлагают вложить в фальшивую платформу.

Четвертая. «С вашего счета финансируются запрещенные организации, для разбирательства соединяю с ФСБ». Сотрудники ФСБ и МВД не решают финансовые вопросы по телефону и не подключают к разговору третьих лиц. Если собеседник так делает, он пытается запугать.

Пятая — короткое сообщение в мессенджере со словами «это ты на фото?» и ссылкой. Переход по ссылке ведет на фишинговый сайт или запускает скачивание вредоносной программы для кражи данных. Во всех этих случаях единственное правильное действие — закончить разговор и не переходить по ссылкам.