 
Общество

Маяк появится на острове имени Белова в Псковском округе

1

Восьмиметровый маяк появится на острове имени Белова в Псковском округе, сообщил депутат Псковской городской Думы, руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Олег Брячак / «ВКонтакте»

«Остров имени Белова. Скоро один достойный человек за свои деньги построит здесь восьмиметровый маяк, которого так не хватает в озере, особенно в туман, в дождь или ночью. Мое уважение таким людям», - написал депутат. 

Остров имени Белова расположен в северо-восточной части Псковского озера и входит в состав группы Талабских островов, возникших приблизительно 12 тысяч лет назад на месте длительной задержки ледника. Поверхность острова возвышается над уровнем озера местами на 15-20 м. Остров является природным комплексом, 1/3 его территории занимают уникальные еловые и сосновые рощи. Остров имеет историческое, научное и рекреационное значение.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Брячак Олег Михайлович

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» (2014-2026 гг.).

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026