Восьмиметровый маяк появится на острове имени Белова в Псковском округе, сообщил депутат Псковской городской Думы, руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Остров имени Белова. Скоро один достойный человек за свои деньги построит здесь восьмиметровый маяк, которого так не хватает в озере, особенно в туман, в дождь или ночью. Мое уважение таким людям», - написал депутат.

Остров имени Белова расположен в северо-восточной части Псковского озера и входит в состав группы Талабских островов, возникших приблизительно 12 тысяч лет назад на месте длительной задержки ледника. Поверхность острова возвышается над уровнем озера местами на 15-20 м. Остров является природным комплексом, 1/3 его территории занимают уникальные еловые и сосновые рощи. Остров имеет историческое, научное и рекреационное значение.