 
Общество

Подрядчик ликвидирует проблемы на городском пляже в Великих Луках до 1 мая

Проблемы на городском пляже в Великих Луках, обнаруженные после обращения местного жителя, устранят до 1 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

«В Великих Луках оперативно отреагировали на сигнал о проблемах на городском пляже. После обращения жителя, поступившего через систему обратной связи, специалисты управления ЖКХ и подрядная организация провели проверку и выявили недостатки, которые подрядчик устранит по гарантии до 1 мая», - сообщили в администрации.

Пляж на улице Рабочей был обновлён в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполнены по итогам рейтингового голосования жителей в 2024 году.

На пляже появились удобные пешеходные дорожки и современное освещение, обустроена парковка и чистый песчаный пляж, а также установлены беседки, скамейки, раздевалки и урны.

«Обратная связь — залог комфорта! Для сбора мнений жителей на общественных объектах региона размещены QR-коды. Эта система уже работает более чем на 160 площадках, позволяя оперативно реагировать на замечания и поддерживать порядок в парках, скверах и социальных учреждениях Псковской области», - добавили в администрации города.
