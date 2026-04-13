 
Общество

Стали известны подробности о планах построить маяк на Талабских островах

Зачем маяк собираются строить на острове имени Белова в Псковском округе, ответил руководитель проекта ООО СЗ «Монолит», депутат Псковской городской Думы от «Справедливой России» Олег Брячак в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Я скажу, как опытный судоводитель в озере, в море, в целом на большой воде: очень часто меняется погода. Когда эта погода меняется (наступает вечер, идет дождь, небо затягивает), зачастую не видно ориентиров для тех, кто находится в озере. Те навигационные приборы, которые на сегодняшний день существуют, не показывают те места, где можно зайти в устье. Также у нас много тростника вдоль берега, и судоводитель, который немножко припозднился, не учел какие-то погодные условия, может оказаться в сложной ситуации, особенно если он находится на резиновой лодке. В озеро на резиновых лодках выходить не рекомендуется, однако многие этим правилом пренебрегают. Поэтому человеку необходимо покинуть водную гладь, и как раз здесь не хватает маяка. Если маяк появится, а он будет высотой порядка восьми метров, его будет видно практически со всей акватории Псковского озера», - сказал Олег Брячак. 

Руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» отметил, что сейчас проект находится на стадии согласования. «Дело в том, что здесь не только водоохранная зона может являться препятствием для строительства, также есть и архитектурные ограничения. Там и церковь находится, и высотность должна быть соблюдена. Меценат, который планирует строить маяк, является опытным застройщиком, он все эти вещи знает, соблюдает, в этом случае все будет учтено», - продолжил он.

К строительству уже все готово, подчеркивает Олег Брячак: «Я думаю, что строительство может быть начато в этом году, а закончено в следующем».

Он уточнил, что в прохождении всех стадий согласования активно помогает администрация Псковского округа: «Без их помощи пройти все эти этапы было бы гораздо сложнее». 

Пресс-портреты

Брячак Олег Михайлович

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» (2014-2026 гг.).

