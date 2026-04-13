Продававшую украденные из салона связи телефоны великолучанку приговорили к принудительным работам

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении уроженки города Великие Луки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что женщина, работая в салоне сотовой связи и будучи материально ответственным лицом, украла из салона различные гаджеты на сумму более полумиллиона рублей. Среди похищенного были мобильные телефоны, планшеты, беспроводные наушники, смарт-часы. Похищенное имущество великолучанка сдавала в ломбард, продавала третьим лицам, в том числе через популярный сайт размещения объявлений.

В судебном заседании подсудимая признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном.

При назначении наказания суд учел фактические обстоятельства и общественную опасность содеянного, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также обстоятельства, смягчающие наказание.

Великолучанке назначили наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

В пользу потерпевшей стороны, с учетом возвращенного имущества, взыскали более 350 тысяч рублей.

