Помещения школы в Локне готовят к капремонту

Капитальный ремонт начали в Локнянской средней общеобразовательной школе, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Max. Он отметил, что это событие имеет важное значение для всего округа и стало возможным благодаря президентскому национальному проекту «Молодёжь и дети», а также федеральному партийному проекту «Единой России» «Новая школа».

Фото здесь и далее: канал Ивана Белугина в мессенджере Max

Иван Белугин подчеркнул: «От качества ремонта зависит, насколько безопасной и комфортной станет школа для наших детей». Сегодня он осмотрел объект, включая классы, коридоры и крышу.

В настоящее время подрядчик проводит демонтаж и готовит помещения к капитальному ремонту.

«Буду лично контролировать весь процесс, посещать объект еженедельно и следить, чтобы работы шли качественно и строго по графику», - заявил глава округа. Он также добавил, что специалисты администрации округа работают на объекте ежедневно.

