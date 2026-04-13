 
Общество

Помещения школы в Локне готовят к капремонту

0

Капитальный ремонт начали в Локнянской средней общеобразовательной школе, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем канале в мессенджере Max. Он отметил, что это событие имеет важное значение для всего округа и стало возможным благодаря президентскому национальному проекту «Молодёжь и дети», а также федеральному партийному проекту «Единой России» «Новая школа». 

Фото здесь и далее: канал Ивана Белугина в мессенджере Max

Иван Белугин подчеркнул: «От качества ремонта зависит, насколько безопасной и комфортной станет школа для наших детей». Сегодня он осмотрел объект, включая классы, коридоры и крышу.

В настоящее время подрядчик проводит демонтаж и готовит помещения к капитальному ремонту.

 

«Буду лично контролировать весь процесс, посещать объект еженедельно и следить, чтобы работы шли качественно и строго по графику», - заявил глава округа. Он также добавил, что специалисты администрации округа работают на объекте ежедневно.

Ранее сообщалось о планах провести капремонт стадиона в Локне. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026