Региональный этап конкурса «Мастер года-2026» проходит в Псковской области

Региональный этап конкурса педагогических работников среднего профобразования «Мастер года - 2026» проходит с 13 по 15 апреля. Мероприятие организуют в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

14 апреля запланировано конкурсное испытание. Открытые уроки пройдут с 09:00 до 16:00.

15 апреля состоится еще одно конкурсное испытание «Профессия глазами мастера» с 10:00 до 12:30 в средней общеобразовательной школе № 24 имени Л. И. Малякова по адресу: город Псков, улица Печорская, дом 3.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проводится с 2021 года и является площадкой для демонстрации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, а также для повышения престижа педагогических профессий и популяризации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторы конкурса — Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.