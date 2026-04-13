Конкурс на лучшее ТОС стартует в Псковской области 21 апреля

Областной конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление» стартует 21 апреля и пройдет в два этапа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Муниципальный этап продлится с 21 апреля по 3 мая. В рамках конкурса осуществляется прием заявок, подготовленных представителями ТОС, а также их оценка муниципальными конкурсными комиссиями. Заявки на участие представляются в период с 21 апреля по 27 апреля в администрациях муниципальных образований, на территории которых создано ТОС.

Заявка на участие в муниципальном этапе должна включать заявление об участии в первом этапе конкурса по форме согласно приложению №1 к положению о конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление», а также информацию о деятельности территориального общественного самоуправления по форме согласно приложению №2 к положению.

Региональный этап состоится с 4 мая по 20 мая. Заявки для участия представляются муниципальными конкурсными комиссиями в управление муниципального развития правительства Псковской области по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 23. Заявки принимаются с 4 мая по 6 мая. Время приема заявок — с 09.00 до 18.00.

Заявка на участие во втором этапе конкурса включает заявление об участии, копию муниципального правового акта, которым создана муниципальная конкурсная комиссия и утвержден ее состав, перечень всех участников первого этапа конкурса, итоговый протокол заседания муниципальной конкурсной комиссии, подписанный председателем муниципальной конкурсной комиссии, заявки участников, претендующих на участие во втором этапе конкурса.

Победителей областного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» определит конкурсная комиссия в мае.

Положение о конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» и формы документов для участия размещены здесь.

Информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по номеру телефона: 8-8112-299-799.