Сотрудники «Титан-Полимера» приняли участие в благоустройстве территории погоста Выбуты

Сотрудники завода «Титан-Полимер» совместно с администрацией Псковского муниципального округа провели работы по благоустройству территории погоста Выбуты – одного из значимых историко-культурных объектов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода. 

Фото: «Титан-Полимер»

В рамках субботника была организована уборка общественных пространств, приведены в порядок прилегающие территории и мемориальные зоны. Участие в мероприятии приняли сотрудники предприятия и представители муниципальных служб.

Погост Выбуты является значимым историческим местом Псковского округа, связанным с именем княгини Ольги, и ежегодно привлекает туристов и паломников. Благоустройство Выбут стало частью системной работы компании по поддержке территорий присутствия и сохранению объектов культурного и исторического наследия. В последние годы такие мероприятия реализуются на регулярной основе в партнерстве с органами местного самоуправления.

С 2023 года сотрудники завода также взяли шефство над захоронением неизвестного солдата, павшего в годы Великой Отечественной войны, вблизи деревни Мурзино Псковского района, где регулярно проводят работы по благоустройству. 

«Благоустройство погоста Выбуты – это выражение уважения к памяти защитников Отечества и значимый вклад в сохранение культурного наследия региона. Особенно приятно видеть, когда совместными усилиями совершаются такие добрые дела, проявляя заботу о родной земле и подавая достойный пример молодежи. Для нас очень важна активная жизненная позиция сотрудников, и мы и дальше будем поддерживать инициативы, способствующие укреплению связей между заводом и муниципальным округом», - отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев. 
