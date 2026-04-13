Сотрудники «Титан-Полимера» приняли участие в благоустройстве территории погоста Выбуты

Сотрудники завода «Титан-Полимер» совместно с администрацией Псковского муниципального округа провели работы по благоустройству территории погоста Выбуты – одного из значимых историко-культурных объектов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

В рамках субботника была организована уборка общественных пространств, приведены в порядок прилегающие территории и мемориальные зоны. Участие в мероприятии приняли сотрудники предприятия и представители муниципальных служб.

Погост Выбуты является значимым историческим местом Псковского округа, связанным с именем княгини Ольги, и ежегодно привлекает туристов и паломников. Благоустройство Выбут стало частью системной работы компании по поддержке территорий присутствия и сохранению объектов культурного и исторического наследия. В последние годы такие мероприятия реализуются на регулярной основе в партнерстве с органами местного самоуправления.

С 2023 года сотрудники завода также взяли шефство над захоронением неизвестного солдата, павшего в годы Великой Отечественной войны, вблизи деревни Мурзино Псковского района, где регулярно проводят работы по благоустройству.