Врач рассказал, как ЖКТ влияет на бессонницу

Стрессовая дисфункция желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) вызывает проблемы со сном, рассказал врач-терапевт Максим Лавров.

«В тревоге пищеварение блокируется: желудок спазмируется, возникает вздутие. Этот дискомфорт фоном отправляет в мозг мощные сигналы опасности. Плюс именно кишечник синтезирует базу для выработки гормона сна мелатонина», - рассказал Лавров.

«Стрессовая дисфункция ЖКТ ломает эту цепочку. Вы пытаетесь остановить рой мыслей, но спазмированный живот буквально кричит нервной системе о спасении, делая засыпание физиологически невозможным», - добавил врач.

Терапевт уточнил, что по статистике 77% россиян испытывают проблемы со сном, которые породили множество вредных советов в интернете на эту тему. По мнению Максима Лаврова, самым разрушительным из них является «отоспаться в выходные», потому что это сбивает циркадные ритмы и вызывает тяжелый джетлаг (синдром смены часовых поясов).

Также врач отметил, что опасно выпивать алкоголь на ночь: бокал вина действительно ускоряет засыпание, но напрочь убивает фазу глубокого сна, пишет РИА Новости.

«Призыв "лежать и пытаться уснуть" до победного конца закрепляет рефлекс: кровать ассоциируется с тревогой, а не с отдыхом. Если сон не идет, нужно вставать», - резюмировал Максим Лавров.