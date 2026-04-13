В России введут уголовное наказание за незаконное обращение криптовалюты

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила документ о введении уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты.

«Одобрено», — сообщил ее представитель.

Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что ответственность планируют ввести за оборот цифровой валюты без регистрации или лицензии ЦБ. Обязательным признаком преступления станет причинение значительного ущерба или извлечение дохода в крупном размере.

«За совершение такого преступления предусматриваются штрафы до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет. Если деяние совершено организованной группой либо сопряжено с особо крупным ущербом или доходом, наказание составит до семи лет лишения свободы», — уточнил он.

По его словам, крупным ущербом предлагается считать сумму от 3,5 миллиона рублей, а особо крупным — от 13 миллионов. Вступление поправок в силу ожидается с 1 июля 2027 года, пишет РИА Новости.

