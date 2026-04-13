33,5 тысячи единиц оружия находится на руках у псковичей - Росгвардия

В Управлении Росгвардии по Псковской области состоялось рабочее совещание, на котором были подведены итоги деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы и отделения государственного контроля за первый квартал 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В ходе совещания были отмечены положительные результаты лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля в регионе, а также обозначены проблемные вопросы, определены первоочередные задачи и пути их наиболее эффективного решения.

С начала года от граждан и юридических лиц поступило около 3000 заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия и осуществления частной охранной деятельности.

На учёте в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии состоит более 17 тысяч граждан, владеющих 33 506 единицами оружия.

В ходе проведения контрольных мероприятий за нарушения законодательства росгвардейцы аннулировали 106 лицензий и разрешений на право владения оружием.

В рамках контроля за соблюдением законодательства о частной охранной деятельности сотрудники Росгвардии провели 86 проверок и выявили 13 правонарушение.

Сотрудниками отделения государственного контроля в ходе 2 проверок выявлено 10 нарушений обязательных требований антитеррористической защищенности, 2 юридических лица и 2 должностных привлечены к административной ответственности.

Проведено 9 комиссий по периодическим проверкам в отношении более 250 работников подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. на пригодность к действиям в условиях связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.