Десятки мероприятий к Году народного единства провели в Псковском округе

Десятки тематических мероприятий, посвященных Году единства народов прошли за два месяца в Псковском муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

По словам Натальи Федоровой, цель каждого из них – объединение жителей вокруг многогранной культуры нашего народа, сохранение традиций, уважительное отношение ко всем «детям» большого семейства народов России.

«Большинство мероприятий – просветительских, концертных, развивающих, - проходят в школах округа: в каждом образовательном учреждении прошли линейки, которые дали старт Году единства народов России. За ними последовали творческие конкурсы, познавательные викторины, спортивные состязания для учащихся разных возрастов. Большие тематические концерты прошли в Тямшанской гимназии и Торошинской школе Выступления артистов отражали богатство культурного наследия различных регионов России: поэзия, танцы, национальные костюмы – всё это создавало неповторимую атмосферу единения и уважения друг к другу», - сообщила она.

Также в округе прошел ряд концертов и спортивных мероприятий ко Дню защитника Отечества.

«По-настоящему объединяющими стали концерты, посвященные Дню защитника Отечества, которые прошли в домах культуры муниципального округа. При выполнении долга по защите Родины не важна национальность, важен дух единства и военного братства, где определяющим становится желание отстоять независимость родной страны, защитить своих близких. В Тямшанской гимназии

состоялась первая товарищеская встреча по волейболу ветеранов СВО и обучающихся образовательных учреждений нашего округа – спорт объединяет! Каждое мероприятие – это маленький вклад в большое дело сохранения и приумножения дружбы между народами России. Тематический год продолжается, впереди еще много мероприятий!» - добавила Наталья Федорова.