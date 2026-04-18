Антон Мороз: Субботники – не только уборка, но и площадка для обсуждения проблем

Субботники, проводимые на территории округа №3, являются также и площадкой для обсуждения насущных вопросов и проблем. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы по округу №3, член партии «Единая Россия» Антон Мороз в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM).

«Субботники – это не только работа, хоть уборка территории и приведение ее в надлежащее состояние тоже очень важны. В то же время, в первую очередь – это возможность общения. Общение очень важно сейчас», – считает Антон Мороз.

По мнению депутата, субботник – мероприятие, которое вполне может стать площадкой переговоров. «Есть вопросы, которые не решены внутри моего округа. Эти вопросы можно обсудить на субботнике, а потом принять решения», – уточнил Антон Мороз.

Напомним, этой весной Антон Мороз принял участие в ряде субботников на территории округа №3.