Антон Мороз: Субботники – не только уборка, но и площадка для обсуждения проблем

Субботники, проводимые на территории округа №3, являются также и площадкой для обсуждения насущных вопросов и проблем. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы по округу №3, член партии «Единая Россия» Антон Мороз в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM).
По мнению депутата, субботник – мероприятие, которое вполне может стать площадкой переговоров. «Есть вопросы, которые не решены внутри моего округа. Эти вопросы можно обсудить на субботнике, а потом принять решения», – уточнил Антон Мороз.
Напомним, этой весной Антон Мороз принял участие в ряде субботников на территории округа №3.
