Только 40% выпускников-строителей идут работать по профессии – Антон Мороз

Создание консорциума строительных и технических вузов необходимо для того, чтобы привлечь наибольшее число студентов в строительную отрасль, дефицит кадров в которой колеблется на уровне 250 тысяч человек. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM) высказал депутат Псковской городской Думы, член партии «Единая Россия», вице-президент Национального объединения строителей «НОСТРОЙ» Антон Мороз.

«Консорциум строительных и технических вузов создан для того, чтобы максимально довести ребят, которые заканчивают образовательные учреждения, до непосредственно строительной площадки, ради которой они проходят этот образовательный процесс. К сожалению, мы сейчас имеем не очень хорошую статистику в строительной отрасли. Мы имеем всего 40% студентов, которые реально приходят на площадки. Это те барьеры, которые мы сами себе построили. Сейчас мы пытаемся их снять. Консорциум строительных вузов, который создан по поручению Марата Хуснуллина (заместитель председателя правительства Российской Федерации – прим. ред.) и который он возглавляет, и в работу которого мы добавили ПсковГУ, является той площадкой, которая позволит минимизировать те потери студентов, которые не доходят до фактической работы», – сказал Антон Мороз.

По его мнению, консорциум позволяет решать целый ряд задач: от дефицита кадров до демографической.

«Мы рассчитываем, что этот консорциум позволит решать несколько задач. Во-первых, насыщение строительной отрасли специалистами, а во-вторых, естественно, демографический процесс, который волей-неволей связан с приобретением мест работы, на которых ребята смогут по достоинству содержать семьи. Я считаю, те выпускники вузов, которые сейчас выходят из ПсковГУ, – это будущее строительной отрасли для Псковского региона», – добавил Антон Мороз.

Далее он привел цифры по дефициту кадров в строительной отрасли, который затрагивает всю страну и, в частности, Псковскую область.