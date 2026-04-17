День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают 17 апреля

Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают свой праздник с 2011 года. Он был установлен приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010 года № 580 в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни министерства внутренних дел РФ.

Дату праздника приурочили к 20-летию создания Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России — общественной организации ветеранов ОВД и ВВ. Это событие произошло 17 апреля 1991 года. В настоящее время Совет является одной из крупнейших в России ветеранских организаций МВД, имеет отделения во всех регионах страны.

Вообще ветеранское движение во внутренних войсках появилось после окончания Великой Отечественной войны, когда по инициативе ветеранов-фронтовиков были организованы первые секции при воинских коллективах. Процесс образования общественных организаций ветеранов при воинских частях и соединениях внутренних войск продолжился с созданием в 1991 году Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России, пишет calend.ru.

На сегодняшний день в России живут около 670 тысяч ветеранов, служивших в разные годы в данных подразделениях МВД. В ветеранских организациях состоят не только пенсионеры МВД, но и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие.

Ветераны и сегодня продолжают приносить пользу обществу. Они занимаются пропагандой соблюдения законности и правопорядка, участвуют в работе по предупреждению и раскрытию преступлений, проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних, занимаются с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свои знания и опыт. По данным пресс-службы МВД РФ, благодаря ветеранам и их бесценному опыту, ежегодно раскрывается большое количество преступлений.

Основными направлениями деятельности Российского Совета ветеранов являются: правовая и социальная защита ветеранов, инвалидов, лиц преклонного возраста, ветеранов, нуждающихся в материальной помощи, семей погибших при исполнении служебного долга, и, конечно же, нравственное воспитание молодых сотрудников ОВД и военнослужащих ВВ, школьников, гражданской молодежи.

Должное место ветеранская организация отводит историко-патриотической работе. Ветераны организации являются шефами и наставниками трудных подростков, деятельностью которых охвачено около 400 тысяч таких ребят. А также важное внимание уделяется вопросам организации поисковой работы на местах боев времен Великой Отечественной войны. Организованные ветеранами совместно с действующими структурами поисковые отряды ведут раскопки, идентификацию останков, поиск родственников по сохранившимся жетонам и другим предметам с последующим торжественным захоронением воинов.

Сегодня, 17 апреля, ветераны внутренних войск и органов внутренних дел принимают поздравления от командования, коллег, друзей и родственников. Кроме того, в этот день зачастую проводятся праздничные мероприятия в ветеранских организациях.