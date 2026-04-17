Псковичи могут заявиться на премию в сфере управления персоналом в госсекторе

Идет прием заявок на ежегодную премию в сфере управления персоналом в госсекторе «В кадре». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, к участию приглашаются федеральные, региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также подведомственные им организации, госкорпорации и компании с госучастием из всех регионов России.

На конкурсе можно представить свои проекты, которые способствуют благополучию сотрудников, мотивируют работать на благо жителей и делают важный вклад в развитие региона. Команды смогут представить свои проекты, которые позволяют находить и удерживать специалистов, способствуют благополучию сотрудников, мотивируют работать на благо жителей и делают важный вклад в развитие региона и решение его задач. В рамках премии будет оцениваться польза для людей и команд, а не затраченный бюджет или размер организации.

Проекты оцениваются в четырех основных номинациях — «Секрет удачного кадра: привлечение», «В фокусе: удержание», «Академия талантов: развитие», «Новый ракурс: HR-инновации». Для отдельных решений (например, в сфере туризма или посвящённых рабочим профессиям) добавили несколько специальных номинаций.

Прием заявок продлится до 19 июля. Участие в премии бесплатное. Премия учреждена по решению мэра столицы Сергея Собянина постановлением правительства Москвы. Подробная информация представлена на сайте премии.