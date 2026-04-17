 
Общество

Мурманчанка оказалась в Великих Луках из-за плохого поведения и лишилась своих вещей

Мурманчанка оказалась в Великих Луках из-за плохого поведения в поезде и лишилась своих вещей на сумме более 150 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города. 

Установлено, что в ОМВД России по городу Великие Луки поступило заявление от гражданина о хищении имущества у его супруги. 

Прокуратуре известно, что жительнице города Мурманск из-за непристойного поведения в поезде пришлось сойти в Великих Луках, где она встретила ранее незнакомого мужчину, с которым стала на протяжении нескольких дней употреблять спиртное.

Супруг, не дождавшись жену в Мурманске, прибыл в Великие Луки, где обнаружил супругу и установил факт хищение у нее имущества: телефона «Айфон 12 PRO», смарт-часов, золотой цепочки, всего на сумму свыше 150 000 рублей.

Материал направлен в ОМВД России по городу Великие Луки для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ. 

