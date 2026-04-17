Вопросы единства правового пространства обсудили губернатор и управление Минюста

Вопросы сотрудничества и взаимодействия в сферах обеспечения единства правового пространства, защиты прав граждан и оказания им бесплатной юридической помощи обсудили начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области Сергей Самолётов и губернатор региона Михаил Ведерников на рабочей встрече, которая прошла в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Минюста.

Отмечена важная роль государственного юридического бюро, которое работает с сентября 2025 года. Специалисты бюро оказывают бесплатную квалифицированную юридическую помощь льготным категориям жителей, в том числе социально незащищенным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей. За прошедшее время благодаря этому механизму более 600 человек получили бесплатную юридическую помощь.

Сергей Самолётов проинформировал Михаила Ведерникова, что при содействии регионального управления Минюста России организуются выезды для оказания бесплатной юридической помощи в муниципалитетах области. Кроме того, в ближайшее время Министерство юстиции России передаст бюро специально оборудованный автомобиль для выездов.

Руководитель регионального управления сообщил, что юрбюро заключило соглашения о взаимодействии с различными государственными и общественными организациями, специалисты которых тоже подключаются к работе с населением. В их числе региональное отделение Ассоциации юристов России, Адвокатская палата Псковской области и псковский филиал фонда «Защитники Отечества». Отдельно ведется работа со студентами юридических специальностей.

Начальник управления также рассказал губернатору об основных направлениях работы ведомства по обеспечению единства правового пространства на территории Псковской области.

Ранее между управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области и правительством региона заключено соглашение о взаимодействии в сфере юстиции.

Обеспечение единства правового пространства является одной из ключевых задач, стоящих перед управлением, в рамках которой осуществляется ведение федерального регистра нормативных правовых актов, проведение правовых и антикоррупционных экспертиз.

По итогам встречи Сергей Самолётов и Михаил Ведерников выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и взаимодействии по всем направлениям деятельности.