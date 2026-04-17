Мемориальные плиты на куньинском захоронении обновят по поручению губернатора

Мемориальные плиты обновят в деревне Жижица Куньинского района на Братской могиле воинов Советской Армии, погибших в 1944 году. Такое решение принято по итогам личного приема граждан, который губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел по поручению президента Российской Федерации в четверг, 16 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Целый ряд вопросов касался благоустройства общественных территорий. Псковичка обратилась с просьбой оказать содействие в ремонте проезжей части и тротуаров участка улицы Советской от площади Победы до Октябрьской площади.

Глава Пскова Борис Елкин рассказал, что данный участок будет отремонтирован в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данные цели направят порядка 132 млн рублей. Губернатор поручил на время ремонта улицы особое внимание уделить оптимизации автомобильных и пешеходных дорожных маршрутов.

Мать троих детей из Печор рассказала, что общественная территория у набережной озера Рагозино требует обновления. Заявительница попросила восстановить привлекательность зоны отдыха, провести комплексное благоустройство и установить безопасный детский игровой комплекс.

Данная территория в прошлом году стала победителем всероссийского онлайн-голосования граждан за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Контракт на проведение работ уже заключен с подрядчиком. На территории планируется провести демонтаж старого игрового оборудования и малых архитектурных форм, обустроить тротуары и резиновое покрытие детской площадки, установить детское оборудование и скамейки.

Также Михаил Ведерников рассмотрел обращение об установке дорожных знаков, указывающих направление движения к опочецкой деревне Большие Рогатки, начало и конец указанного населенного пункта. На данный момент завершается разработка эскизов дорожных знаков.

Значимой темой приема стало сохранение исторической памяти на территории Псковской области. Жительница Куньинского района попросила содействия в проведении ремонтных работ на Братской могиле воинов Советской Армии, погибших в 1944 году, в деревне Жижица. Заявительница рассказала, что после урагана в 2024 году у мемориала были повалены деревья. Силами неравнодушных граждан и местной администрации территорию восстановили, провели частичный ремонт, регулярно проводят уборку. Михаил Ведерников поручил до октября выполнить ремонтные работы и обновить мемориальные плиты.

Речь зашла и о воинском мемориале «Жидилов Бор» в Псковском районе. «Это значимое место в истории Великой Отечественной войны, здесь проходили ожесточенные бои за Псковскую область. Видим, как родственники часто приезжают сюда, чтут память предков, с момента образования территория облагораживается и поддерживается разными организациями. Хотелось бы привести в порядок мемориальные плиты и стелу», — обратилась еще один заявитель, жительница Псковского района.

По данному мемориалу подготовлена концепция благоустройства. В ближайшее время определят подрядчика для проведения работ. Также прорабатывается вопрос, чтобы на этом памятном месте был зажжен Вечный огонь. Глава региона поблагодарил заявителей за трепетное отношение к исторической памяти.

Кроме того, в рамках личного приема граждан принято решение об обустройстве «умной» спортивной площадки в городском парке Невеля на месте старого спортивного объекта.