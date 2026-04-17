 
Общество

Иностранца будут судить в Невеле за контрабанду почти 100 кг наркотиков

Северо-Западная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина о контрабанде и покушении на незаконный сбыт более 98,5 кг наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый вступил в транснациональную организованную преступную группу с целью контрабанды и незаконного сбыта наркотиков. В 2024 году через международный автомобильный пункт пропуска он переместил на территорию России 98,5 кг наркотического вещества, которое было скрыто в специально оборудованных тайниках и замаскировано. Преступные действия пресекли сотрудники таможни. Наркотическое средство изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело направили в Невельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее за совершение указанных преступлений осужден житель Санкт-Петербурга. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Расследование уголовных дел в отношении других участников организованной группы продолжается.

