Псковская Росгвардия примет участие в обеспечении общественной безопасности на майских праздниках

Псковские росгвардейцы примут участие в обеспечении общественной безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий Дня Весны и Труда и 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

В региональном Управлении Росгвардии под председательством заместителя начальника Управления проведено заседание Оперативного штаба.

В работе совещания приняли участие представители УМВД России по Псковской области и Министерства образования области.

В ходе заседания обсуждались вопросы готовности сил и средств Управления к участию в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период праздничных мероприятий Дня Весны и Труда и 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ежедневно безопасность граждан и общественный порядок совместно с органами внутренних дел будут обеспечивать сотрудники ОМОН «Кром» регионального Управления Росгвардии.

Маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам массового пребывания граждан.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы продолжат проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение законодательства в области оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности.

