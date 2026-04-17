Сотрудники псковского УФСИН пополнили банк крови в преддверии Национального дня донора

Сотрудники псковского УФСИН России по Псковской области стали участниками масштабной акции Федерального медико-биологического агентства России и ФСИН России, приуроченной к Национальному дню донора. Сотрудники ведомства и курсанты псковского филиала университета посетили областную станцию переливания, где пополнили банк донорской крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Более 500 сотрудников уголовно-исполнительной системы по всей стране сдали кровь в рамках масштабной акции, организованной ФМБА России и ФСИН России. Мероприятие прошло при поддержке Службы крови и Координационного совета по делам молодежи уголовно-исполнительной системы.

Сотрудники из 30 территориальных органов безвозмездно сдали кровь и ее компоненты в учреждениях службы крови России, что обеспечило полное соответствие санитарно-эпидемиологическим и клиническим стандартам.

Главная цель акции выходит за рамки пополнения стратегических запасов донорской крови — это шаг к укреплению культуры взаимопомощи и популяризации донорского движения среди личного состава пенитенциарной системы.

Особого внимания заслуживает пример начальника психологической службы УФСИН Ольги Волковой, которая в этот раз сдала кровь в 29-й раз.

 
«Донорство для меня – это не просто традиция, а осознанная потребность помогать другим. В этот раз я сдала кровь в 29-й раз и продолжаю стремиться к званию «Почетный донор». Я рада, что с каждым годом к нашей акции присоединяется все больше коллег и курсантов. Это значит, что в нашей системе служат люди с открытым сердцем и активной жизненной позицией», - поделилась Ольга Волкова. 
Реклама на ПЛН

