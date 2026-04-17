 
Общество

Юрист рассказала, как вернуть ошибочный денежный перевод

0

Как вернуть деньги в случае, если вы перепутали цифру в номере телефона или банковской карты и перевели деньги на счет незнакомого человека, рассказала юрист по гражданским делам Карина Асанова.

«Здесь ключевую роль играет, куда были отправлены деньги и готов ли человек их вернуть. То есть тот, кто получил ваши деньги без законных оснований, обязан их вернуть, поскольку это регулируется институтом неосновательного обогащения», — объяснила юрист.

Если перевод средств был по номеру телефона и вы ошиблись одной цифрой, то это ситуация из самых простых, поскольку можно связаться с получателем и попросить вернуть деньги. Если человек согласился — вам повезло, а в случае отказа придется обращаться в суд.

Эксперт отмечает, что в некоторых банках есть внутренние механизмы разрешения подобных ситуаций. Уточните в поддержке, можно ли как-то ускорить процесс или получить дополнительные данные о получателе.

Процесс усложняется, если вы осуществляли перевод по номеру карты и ошиблись, пишет «Газета.Ru». Связаться с получателем так просто не получится. Попробуйте позвонить в банк и зафиксировать факт ошибки, а затем стоит обратиться в суд.

«Сложность состоит в том, что для обращения в суд вам необходимы паспортные данные и адрес регистрации ответчика. Поэтому на практике подается исковое заявление изначально к банку, который по судебному запросу обязан предоставить персональные данные получателя средств, а дальше дело передается по подсудности территориально в тот суд, где зарегистрирован ответчик», — отметила Карина Асанова.
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026