Юрист рассказала, как вернуть ошибочный денежный перевод

Как вернуть деньги в случае, если вы перепутали цифру в номере телефона или банковской карты и перевели деньги на счет незнакомого человека, рассказала юрист по гражданским делам Карина Асанова.

«Здесь ключевую роль играет, куда были отправлены деньги и готов ли человек их вернуть. То есть тот, кто получил ваши деньги без законных оснований, обязан их вернуть, поскольку это регулируется институтом неосновательного обогащения», — объяснила юрист.

Если перевод средств был по номеру телефона и вы ошиблись одной цифрой, то это ситуация из самых простых, поскольку можно связаться с получателем и попросить вернуть деньги. Если человек согласился — вам повезло, а в случае отказа придется обращаться в суд.

Эксперт отмечает, что в некоторых банках есть внутренние механизмы разрешения подобных ситуаций. Уточните в поддержке, можно ли как-то ускорить процесс или получить дополнительные данные о получателе.

Процесс усложняется, если вы осуществляли перевод по номеру карты и ошиблись, пишет «Газета.Ru». Связаться с получателем так просто не получится. Попробуйте позвонить в банк и зафиксировать факт ошибки, а затем стоит обратиться в суд.